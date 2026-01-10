Stop ai test per le auto nel sottopasso

Il Comune di Lodi ha deciso di sospendere temporaneamente i test sull’apertura alle auto del sottopasso della Bassiana. La misura resta in vigore fino al completamento dei lavori di manutenzione del ponte storico sull’Adda, affidati ad Aipo. Questa scelta mira a garantire la sicurezza e a rispettare le tempistiche di intervento, evitando ulteriori variazioni nel traffico e nelle attività di riqualificazione dell’area.

La sperimentazione sull'apertura alle auto del sottopasso della Bassiana viene congelata. La decisione arriva dal Comune di Lodi, che ha scelto di sospendere ogni test almeno fino al termine della chiusura del ponte storico sull'Adda, prevista per consentire i lavori di Aipo. Alla base della scelta c'è una valutazione di ordine pratico: con il ponte interdetto al traffico, il traffico subirà modifiche significative e temporanee. In questo contesto eventuali misurazioni risulterebbero poco attendibili e quindi inutili. Una volta conclusi i lavori sul ponte, il riavvio dell'ipotesi Bassiana non sarà però automatico.

