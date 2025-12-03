Nel sottopasso monzese arrivano le nuove canaline per i ciclisti | stop alle bici in spalla
Stop alla bici portate in spalla sulle scale. Questo almeno per chi si accinge ad attraversare il sottopasso ferroviario ciclopedonale De Marchi-Einstein, in corrispondenza della fermata Monza Est. Qui si sono infatti conclusi i lavori di installazione delle nuove canaline per biciclette sulle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La voce della piccola monzese ha incantato la giuria ? - facebook.com Vai su Facebook
"Sottopasso di via Mare, nuove infiltrazioni" - Dopo l’intervento di metà luglio per mettere l’infrastruttura in sicurezza contro infiltrazioni idriche, il comitato di quartiere Porto ... Da ilrestodelcarlino.it
Napoli, sottopasso di Barra off-limits: nuovamente allagato, disagi per residenti - A pochi mesi dal recupero nuovi ostacoli e disagi per i residenti che non possono utilizzare in sicurezza il corridoio ... Riporta ilmattino.it