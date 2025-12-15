Mohamed Shahin la Corte d' Appello di Torino libera l' imam espulso dal Viminale Ira di FdI | Schiaffo allo Stato

La Corte d'Appello di Torino ha disposto la liberazione di Mohamed Shahin, l'imam precedentemente espulso dal Viminale e detenuto nel Cpr di Caltanissetta dal 24 novembre. La decisione arriva a seguito del ricorso presentato dai suoi avvocati, che ha portato alla cessazione del suo trattenimento nel centro di detenzione.

