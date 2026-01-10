Sputi e minacce coltelli e aggressioni | Così ogni giorno lavoriamo rischiando la vita a bordo treno
Ogni giorno, i lavoratori del settore ferroviario affrontano rischi concreti per garantire i servizi. Recentemente, la comunità emiliano-romagnola è stata colpita dalla tragica perdita del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso con un coltello durante il turno di lavoro. Questo episodio evidenzia le sfide e i pericoli a cui sono esposti gli operatori del settore, sottolineando la necessità di maggiore attenzione e misure di sicurezza.
Il 5 gennaio scorso, la comunità ferroviaria emiliano-romagnola è stata scossa da un evento drammatico: il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio è stato accoltellato a morte nell’area del piazzale ovest della stazione di Bologna, mentre si apprestava a raggiungere il parcheggio riservato ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
