Sputi e minacce coltelli e aggressioni | Così ogni giorno lavoriamo rischiando la vita a bordo treno

Ogni giorno, i lavoratori del settore ferroviario affrontano rischi concreti per garantire i servizi. Recentemente, la comunità emiliano-romagnola è stata colpita dalla tragica perdita del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso con un coltello durante il turno di lavoro. Questo episodio evidenzia le sfide e i pericoli a cui sono esposti gli operatori del settore, sottolineando la necessità di maggiore attenzione e misure di sicurezza.

