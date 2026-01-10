Spopolamento crisi e resistenza | la battaglia per la sopravvivenza della provincia di Avellino

Il declino demografico, le difficoltà economiche e la resistenza locale caratterizzano la situazione della provincia di Avellino all'inizio del 2025. Tra spopolamento e crisi, le comunità affrontano sfide quotidiane per mantenere la vitalità del territorio. In questo contesto complesso, si evidenzia la necessità di analizzare le cause e valutare possibili strategie di sviluppo e rinascita.

