Spacca la porta di un negozio e scappa con cibo e fondo cassa

Nella notte di via Sabotino a Pegli, un episodio ha visto un individuo irrompere nel mini market, rompendo la porta d’ingresso, e sottrarre cibo e denaro dalla cassa. La scena è stata notata da un residente, che ha immediatamente allertato le autorità. La polizia sta conducendo le indagini per identificare il responsabile e chiarire i dettagli dell’accaduto.

