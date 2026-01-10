Spacca la porta di un negozio e scappa con cibo e fondo cassa
Nella notte di via Sabotino a Pegli, un episodio ha visto un individuo irrompere nel mini market, rompendo la porta d’ingresso, e sottrarre cibo e denaro dalla cassa. La scena è stata notata da un residente, che ha immediatamente allertato le autorità. La polizia sta conducendo le indagini per identificare il responsabile e chiarire i dettagli dell’accaduto.
Trambusto nella notte in via Sabotino a Pegli. Intorno all'una è arrivata la chiamata di un residente della zona che, dalla finestra, ha visto una persona infrangere la porta d'ingresso di un mini market per poi allontanarsi velocemente.Trovato poco lontano dal negozioSul posto sono intervenute. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
