Sostituzione condotte via Cappuccini | monitoraggio zona per partenza cantiere

A partire da lunedì 12 gennaio 2026, avrà inizio un intervento di sostituzione delle condotte in via Cappuccini e nelle vie limitrofe a Brindisi. L’opera prevede il monitoraggio della zona e il coordinamento delle attività di cantiere per garantire la sicurezza e il minimo impatto sulla viabilità. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali segnalazioni e indicazioni temporanee durante i lavori.

BRINDISI - Da lunedì 12 gennaio 2026 prendono l’avvio le opere per la sostituzione delle condotte in via Cappuccini e nelle arterie adiacenti. In particolare, si inizia con il monitoraggio delle vie oggetto dei lavori, opera propedeutica all’installazione del cantiere, che avverrà nei giorni. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

