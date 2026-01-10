Sostituzione condotte via Cappuccini | monitoraggio zona per partenza cantiere

A partire da lunedì 12 gennaio 2026, avrà inizio un intervento di sostituzione delle condotte in via Cappuccini e nelle vie limitrofe a Brindisi. L’opera prevede il monitoraggio della zona e il coordinamento delle attività di cantiere per garantire la sicurezza e il minimo impatto sulla viabilità. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali segnalazioni e indicazioni temporanee durante i lavori.

