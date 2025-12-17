Il nuovo acquedotto a Montecatini via Biscolla si completa Finita la sostituzione di 1,4 km di condotte

A Montecatini Terme si completa il nuovo acquedotto di via Biscolla, con la conclusione dei lavori di sostituzione di 1,4 km di condotte. L’intervento, realizzato da Acque spa in collaborazione con i Comuni di Massa e Cozzile, migliora la rete idrica locale e garantisce un servizio più affidabile per la comunità.

Montecatini Terme, 17 dicembre 2025 – Via Biscolla ha un nuovo acquedotto. Si sono conclusi i lavori di Acque spa tra i Comuni di Massa e Cozzile e Montecatini Terme, dove, in collaborazione con le amministrazioni locali del territorio, il gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole ha sostituito 1.400 metri di un’infrastruttura ormai vetusta, con nuove tubazioni in ghisa sferoidale, materiale che garantisce maggiore tenuta, durata e affidabilità nel tempo. I lavori hanno richiesto un investimento di poco meno di 800mila euro, e sono stati co-finanziati dal Pnrr, nell’ambito di Digital4zero, il progetto di Acque dedicato all’efficientamento degli acquedotti. Ilgiorno.it

