Sorry baby la recensione | un film carezza dedicato a coloro che cercano di superare un trauma
L'opera prima dell'attrice e sceneggiatrice Eva Victor è una lettera cinematografica a chi, come la protagonista, si sente bloccato nella vita, a causa di un trauma difficile da superare. In sala dal 15 gennaio con I Wonder. In quest'ultimo periodo, spettatori, critici, giornalisti si sono trovati spesso ad interrogarsi su un quesito che è diventato quasi esistenzialista, invasivo sia della sfera emotiva di ognuno di noi ma anche segno di un cambiamento culturale in atto: qual è la funzione del cinema? Ed ancora più ampiamente, dell'arte in generale? Molti film che approderanno in sala nel 2026 proveranno a rispondere indirettamente a questa domanda mentre uno di loro conferma definitivamente una delle più potenti abilità della settima arte: medicare se non guarire del tutto una ferita che tutti ci portiamo dentro, per quanto personalissima sia, semplicemente raccontando la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Tonetto racconta Spalletti: «Ti convince di poter superare ogni limite. La prima volta che ci parlai fu quasi un trauma…Se non sarà Scudetto quest’anno, potrà vincerlo l’anno prossimo»
Leggi anche: Norimberga: la recensione del film sul processo ai gerarchi nazisti con Russell Crowe che chiude il Torino Film Festival
Sorry, Baby, la recensione del film; “Sorry, Baby”, film straziante e al contempo confortante; Dai social all'esordio alla regia con Sorry, Baby: Eva Victor è il profilo perfetto di artista contemporanea; “Sorry, Baby” – Recensione.
Sorry, baby, la recensione: un film carezza dedicato a coloro che cercano di superare un trauma - Sorry, Baby dell'attrice e sceneggiatrice Eva Victor è una lettera cinematografica a chi, come la protagonista, si sente bloccato nella vita, a causa di un trauma difficile da superare. movieplayer.it
“Sorry, Baby” – Recensione - Esordio alla regia di Eva Victor, "Sorry, Baby" è un dramma sull'elaborazione di un trauma, ammorbidito da un tocco lieve e spruzzate di umorismo. gamesource.it
Sorry, Baby: ecco una clip in anteprima esclusiva di questa notevolissima opera prima - Prodotto dalla A24, il film segna l'esordio come sceneggiatrice e regista dell'attrice Eva Victor e lo vedremo al cinema dal 15 gennaio grazie alla distribuzione di I Wonder Pictures in collaborazione ... comingsoon.it
SORRY, BABY di Eva Victor, con Eva Victor e Naomi Ackie, è al cinema dal 15 gennaio. - facebook.com facebook
Ascolta #Trailers! In questo numero: La Grazia, Rental Family – Nelle vite degli altri, Sorry Baby, I sette quadranti di Agatha Christie, A Knight of the Seven Kingdoms, The Pitt 2 #Radio #Rubriche #Podcast #Cinema #SerieTV #Netflix #DisneyPlus #HBOmax x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.