L'opera prima dell'attrice e sceneggiatrice Eva Victor è una lettera cinematografica a chi, come la protagonista, si sente bloccato nella vita, a causa di un trauma difficile da superare. In sala dal 15 gennaio con I Wonder. In quest'ultimo periodo, spettatori, critici, giornalisti si sono trovati spesso ad interrogarsi su un quesito che è diventato quasi esistenzialista, invasivo sia della sfera emotiva di ognuno di noi ma anche segno di un cambiamento culturale in atto: qual è la funzione del cinema? Ed ancora più ampiamente, dell'arte in generale? Molti film che approderanno in sala nel 2026 proveranno a rispondere indirettamente a questa domanda mentre uno di loro conferma definitivamente una delle più potenti abilità della settima arte: medicare se non guarire del tutto una ferita che tutti ci portiamo dentro, per quanto personalissima sia, semplicemente raccontando la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sorry, baby, la recensione: un film carezza dedicato a coloro che cercano di superare un trauma

