Norimberga | la recensione del film sul processo ai gerarchi nazisti con Russell Crowe che chiude il Torino Film Festival
Tornano al cinema gli orrori del nazismo col film Norimberga, incentrato sul rapporto tra uno psichiatra americano e il braccio destro di Hilter, Hermann Göring, interpretato da Russell Crowe. La recensione di Daniela Catelli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
La pellicola, fedele allo stile teso e analitico di Vanderbilt, intreccia dimensione storica e dramma psicologico. Ma quanto ciò che vediamo è realmente accaduto? E dove, invece, il cinema interviene con inevitabili licenze narrative? Norimberga affonda le sue - facebook.com Vai su Facebook
“Norimberga”, Russell Crowe è un memorabile luciferino nazista Goring nel film di chiusura del Torino Film Festival. - Una performance magnetica di Russell Crowe nei panni del criminale nazista Hermann Göring al processo di Norimberga chiude il Torino Film Festival ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Questo nuovo film con Russell Crowe va male al cinema, però piace a tutti - L'interpretazione di Russell Crowe è stata lodata da Variety, dove Clayton Davis la definisce la migliore dell'attore dai tempi di Cinderella Man, il film del 2005 diretto da Ron Howard. Segnala esquire.com
Norimberga, esattamente 80 anni fa si apriva il processo: ecco Russell Crowe nella prima clip ufficiale del Film - Arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre prossimo, distribuito da Eagle Pictures, Norimberga, il film scritto e diretto da James Vanderbilt con i Premi Oscar Rami Malek e Russell Crowe. Come scrive comingsoon.it