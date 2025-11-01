Ho beccato mio marito con l’amante in ospedale li ho picchiati entrambi Lui per farsi perdonare mi ha promesso sesso sfrenato | lo sfogo di una moglie

Una moglie scopre un adulterio, scoppia il finimondo, lui promette di cambiare, ma alla fine non cambia nulla. Sembra la trama di una soap opera, in realtà è successo realmente a una signora che si è confessata in una lunga lettere a Jane O’Gorman, la consulente sentimentale del Daily Star. “ Mio marito è stato ricoverato in ospedale nel 2023 per una protesi al ginocchio.- ha confessato la donna- Un pomeriggio sono andata in reparto per portargli del cibo, ma ho trovato la sua amante di lunga data seduta lì. Ne è seguita una lite furibonda con mio marito in colpa che si nascondeva tra noi. Alla fine un’infermiera arrabbiata ci ha chiesto di andarcene”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho beccato mio marito con l’amante in ospedale, li ho picchiati entrambi. Lui per farsi perdonare mi ha promesso sesso sfrenato”: lo sfogo di una moglie

