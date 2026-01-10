Solitudine narcisismo Com’è difficile trovare un partner

La ricerca di un partner può risultare complessa, specialmente a partire dai quarant’anni, quando le esperienze e le aspettative si consolidano. La solitudine e il narcisismo sono spesso ostacoli invisibili che rendono difficile instaurare relazioni autentiche. Comprendere i propri bisogni e i comportamenti può aiutare a superare queste barriere, favorendo incontri significativi e duraturi nel tempo.

R itrovarsi single a quarant’anni o più con un pensiero fisso in testa: “Perché non riesco a trovare l’anima gemella?”. Una condizione comune a una schiera crescente di uomini e donne che, ormai circondati da coetanei accasati, non sanno se sentirsi sbagliati, non all’altezza o semplicemente vittime sfortunate di relazioni che non s’hanno da fare. Vita da single, la sologamia è una moda passeggera o un segnale dei tempi? X Leggi anche › Single a vita? 5 look intriganti per sbloccare la situazione (e trovare l’amore) Ma se qualcuno di loro oggi è alla ricerca della formula magica per innamorarsi della persona ideale, la psicoterapeuta Valeria Locati lo riporta coi piedi per terra: «Non ci sono regole precise per trovare un partner adatto a noi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Solitudine, narcisismo... Com’è difficile trovare un partner Leggi anche: Scuola, Valditara: “Cgil fa opposizione, difficile trovare soluzioni insieme” Leggi anche: Giammarresi (Komen): "Prevenzione in azienda perché difficile trovare tempo per una visita" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Articolo n°466. Fai il test qui: https://www.psicosgambati.it/blog/test-psicologici/466/test-narcisismo.html - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.