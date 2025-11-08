Scuola Valditara | Cgil fa opposizione difficile trovare soluzioni insieme

“Critiche da parte dei sindacati sul nuovo contratto docenti? No, attenzione, è la Cgil che non ha sottoscritto, tutti gli altri sindacati hanno sottoscritto”. Così il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, rispondendo a margine della settima Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, sull’insoddisfazione della Cgil per la firma del nuovo contratto per i docenti. “Gli stipendi dei docenti sono rimasti bloccati per 10 anni e, prima che arrivassimo noi, per tre anni ci sono state inutili discussioni inconcludenti – ha sottolineato il ministro del Carroccio – noi abbiamo firmato in tre anni due contratti e ci sono tutte le condizioni per firmarne un terzo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

