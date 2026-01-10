Sinner-Alcaraz | a Seul la prima sfida dell' anno
A Seul, si svolge il primo confronto dell’anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’incontro, che si disputa sulla superficie indoor della Inspire Arena di Incheon, rappresenta un’importante anteprima in vista dell’Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1 febbraio. Per entrambi i tennisti, l’evento costituisce un'occasione per testare le proprie condizioni in un contesto competitivo, con un premio di due milioni di euro.
Prende il via il "Super-Match" in Corea del Sud tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz accende il 2026. L'esibizione é il miglior antipasto all'Australian Open (18 gennaio-1 febbraio) sul cemento indoor della "Inspire Arena" di Incheon: per i due amici-nemici, un gettone da due milioni di euro per la partecipazione.
