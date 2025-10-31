Lascio la tv mio figlio è malato L’annuncio più triste dell’ex calciatore | Penserò solo a lui

Una delle leggende più amate del calcio ha deciso di lasciare momentaneamente il mondo della televisione per dedicarsi completamente alla cura di suo figlio, 20 anni, affetto da una forma grave di autismo. L’ex centrocampista ha raccontato la sua scelta e la quotidianità della sua famiglia in un’intervista sincera e toccante rilasciata al podcast “The Overlap”, spiegando come la vita, per lui, ruoti ormai interamente intorno al figlio. “Non parla, non può parlare. Penso che capisca molto più di quanto pensiamo. Emette suoni, ma solo le persone a lui vicine capiscono cosa sta dicendo. È autistico ed è un autismo molto grave”, ha spiegato l’ex giocatore, visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it