Seul Alcaraz-Sinner | streaming gratis e diretta TV Supertennis TV8 o Sky Sport? Dove vedere esibizione
Domenica 10 gennaio alle 8 ora italiana, si terrà a Seul l’esibizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due tra i più importanti tennisti del momento. L’evento si svolgerà all’Incheon Inspire Arena davanti a 15.000 spettatori. Per seguire la partita, è possibile consultare le offerte di streaming gratuito, diretta su Supertennis, TV8 o Sky Sport. Di seguito le modalità per vedere l’incontro.
Sabato 10 gennaio alle 8 italiane (le 16 locali), all'”Incheon Inspire Arena” di Seul (Corea del Sud) davanti a 15 mila spettatori, sarà in programma la super esibizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che nel 2025 hanno dominato il circuito Atp, spartendosi i quattro tornei dello Slam e con l’azzurro che ha vinto a . Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Sinner-Alcaraz: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
