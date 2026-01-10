Seul Alcaraz-Sinner | streaming gratis e diretta TV Supertennis TV8 o Sky Sport? Dove vedere esibizione

Domenica 10 gennaio alle 8 ora italiana, si terrà a Seul l’esibizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due tra i più importanti tennisti del momento. L’evento si svolgerà all’Incheon Inspire Arena davanti a 15.000 spettatori. Per seguire la partita, è possibile consultare le offerte di streaming gratuito, diretta su Supertennis, TV8 o Sky Sport. Di seguito le modalità per vedere l’incontro.

