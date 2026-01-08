Seul Alcaraz-Sinner | streaming gratis e diretta TV Supertennis TV8 o Sky Sport? Dove vedere esibizione
Sabato 10 gennaio alle 8 ora italiana si terrà l’esibizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner a Seul, presso l’Incheon Inspire Arena. L’evento, seguito da circa 15.000 spettatori, sarà disponibile in diretta streaming e in TV. Scopri dove poter seguire l’incontro su Supertennis, TV8 o Sky Sport, e le opzioni gratuite per non perdere questa occasione di vedere due grandi del tennis.
Sabato 10 gennaio alle 8 italiane (le 16 locali), all'”Incheon Inspire Arena” di Seul (Corea del Sud) davanti a 15 mila spettatori, sarà in programma la super esibizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che nel 2025 hanno dominato il circuito Atp, spartendosi i quattro tornei dello Slam e con l’azzurro che ha vinto a . Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Sinner-Alcaraz: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
