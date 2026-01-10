Serie A Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2

Nel campionato di Serie A, Como-Bologna si è conclusa con un pareggio 1-1, mentre Udinese e Pisa hanno pareggiato 2-2. La sfida tra Como e Bologna ha visto i padroni di casa raggiungere il risultato negli ultimi minuti, con Baturina che ha pareggiato al 94’. Questi risultati influenzano la classifica e il cammino delle squadre nella stagione in corso.

(Adnkronos) – Il Bologna non riesce a tornare al successo nella sfida per l’Europa contro il Como. Finisce 1-1 al Sinigaglia, con i padroni di casa che agguantano il pareggio al 94? con Baturina dopo il gol di Cambiaghi per i rossoblù. Il Bologna subisce il gol in un finale concitato e si porta a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2 Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: in campo Como Bologna e Udinese Pisa Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Como Bologna 0-0, Udinese Pisa 0-0 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Como-Bologna: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Como-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Como-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video). Serie A Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 18.00 Roma-Sassuolo - 1 in una partita equilibrata e combattuta, valida per la ventesima giornata di Serie A. msn.com

Le pagelle di Como-Bologna 1-1: Baturina provvidenziale, Cambiaghi croce e delizia, Douvikas non gira - Nico Paz sfortunato, Jesus Rodriguez imprendibile, male Douvikas. eurosport.it

Como – Bologna 1-1 cronaca e highlights: Cambiaghi croce e delizia, Baturina la riprende al 94'! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: i felsinei sfiorano la vittoria con gol di Cambiaghi che viene espulso e nel recupero i lariani la riprendono. generationsport.it

COMO BOLOGNA 1-1 e UDINESE PISA 2-2 BOLOGNA DERUBATO ?? SUPER PISA ma COSI vai IN SERIE B??

Bottigliate fra tifosi di Bologna e Como prima del match di Serie A. Settanta tifosi bolognesi portati in questura #ANSA x.com

SERIE A || Verso Como - Bologna; Fabregas : “ Il Bologna è una grandissima squadra” SUL BOLOGNA “ Il Bologna è una grandissima squadra, che può andare in Europa perché hanno tutti i giocatori sullo stesso livello, giocare contro di loro è una sfida i - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.