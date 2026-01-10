Serie A Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2

Nel campionato di Serie A, Como-Bologna si è conclusa con un pareggio 1-1, mentre Udinese e Pisa hanno pareggiato 2-2. La sfida tra Como e Bologna ha visto i padroni di casa raggiungere il risultato negli ultimi minuti, con Baturina che ha pareggiato al 94’. Questi risultati influenzano la classifica e il cammino delle squadre nella stagione in corso.

(Adnkronos) – Il Bologna non riesce a tornare al successo nella sfida per l’Europa contro il Como. Finisce 1-1 al Sinigaglia, con i padroni di casa che agguantano il pareggio al 94? con Baturina dopo il gol di Cambiaghi per i rossoblù. Il Bologna subisce il gol in un finale concitato e si porta a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

