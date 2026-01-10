Sebastian Stan sarà Harvey Dent in The Batman 2 | la notizia è davvero ufficiale?
Recenti indiscrezioni indicano Sebastian Stan nel cast di The Batman 2, interpretando il ruolo di Harvey Dent. L’attore, noto per il suo ruolo come il Soldato d’Inverno nel Marvel Cinematic Universe, potrebbe tornare sul grande schermo in una nuova avventura del Cavaliere Oscuro. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali e la notizia resta da verificare. Restate aggiornati per eventuali sviluppi sulla produzione.
Negli ultimi giorni, il nome di Sebastian Stan, storico volto del Soldato d’Inverno nel MCU, è stato accostato a un altro brand di cinecomic fra i più importanti, ovvero quello del nuovo Batman di Reeves. Come vi avevamo già raccontato, infatti, l’emergente star sarebbe in trattative avanzate per un ruolo di rilievo nel sequel dedicato al Cavaliere Oscuro, anche se al momento non è noto quale dei personaggi della variopuinta gallery fumettistica dovrebbe avere le sue fattezze. E proprio in riferimento a questo, nelle ultime ore su social e testate tra le più varie, impazza la notizia secondo cui Stan interpreterà il procuratore distrettuale Harvey Dent, in seguito meglio noto come Due Facce. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
The Hollywood Reporter ha confermato ufficialmente che Sebastian Stan interpreterà Harvey Dent in #TheBatman 2 (2027). Al momento non è dato sapere se Dent si trasformerà in Due Facce nel film, o se apparirà soltanto in veste di procuratore distrettuale d - facebook.com facebook
