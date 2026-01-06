The Batman II il cattivo del film DC sarà Sebastian Stan?

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Sebastian Stan potrebbe interpretare il villain in The Batman – Part II, il sequel diretto da Matt Reeves. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Restare aggiornati sulle novità del cast sarà importante per conoscere i sviluppi di questo atteso film della DC.

Sebastian Stan sarà il villain di The Batman – Part II? È questa la domanda che circola nelle ultime ore dopo l’emergere di nuove indiscrezioni sul cast del sequel diretto da Matt Reeves. Secondo fonti vicine alla produzione, l’attore sarebbe in trattative avanzate per unirsi al film, ma il ruolo resta avvolto dal mistero. Proprio questa mancanza di dettagli ha acceso le ipotesi su un possibile antagonista. Al momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di DC Studios. Dopo aver attirato l’attenzione con il possibile coinvolgimento di Scarlett Johansson, Matt Reeves sembra intenzionato a rafforzare ulteriormente il cast del sequel pescando ancora dall’universo Marvel. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

