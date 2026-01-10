Se NANA ti ha cresciuta questa capsule è per te | ADDIXY porta il manga cult nello streetwear

Se NANA ti ha accompagnata nel tempo, questa capsule collection di ADDIXY è pensata per te. Ispirata al celebre manga, la linea combina l’estetica cult con lo stile streetwear contemporaneo, offrendo capi che uniscono tradizione e modernità. Perfetta per chi desidera esprimere la propria passione e personalità attraverso un guardaroba autentico e versatile.

Ci sono storie che non invecchiano mai. E poi c'è NANA, che non solo resiste al tempo, ma continua a dettare moodboard, estetiche e desideri fashion anche a distanza di vent'anni. Nel 2026, mentre il revival Y2K incontra un punk più emotivo e vissuto, arriva una collaborazione che sembra scritta nel destino: NANA x ADDIXY. Una capsule collection che prende l'universo di Ai Yazawa e lo traduce in capi pensati per il presente, senza nostalgia polverosa ma con una lucidità stilistica sorprendente.

