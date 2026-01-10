Scuola decolla il modello 4+2 | 70 nuovi corsi in Campania
La Regione Campania introduce il modello 4+2, autorizzando 70 nuove scuole e ampliando le opportunità formative. Questa iniziativa coinvolge circa 7.000 studenti a regime, offrendo un’offerta educativa più ampia e diversificata. Il progetto mira a migliorare la qualità dell’istruzione e a rispondere alle esigenze del territorio, contribuendo allo sviluppo delle competenze e delle opportunità per i giovani della regione.
Settanta scuole autorizzate in un solo colpo e un bacino reale di circa 7 mila studenti coinvolti a regime in Campania, con 1.750 studenti già dal primo anno di attivazione, ridisegnano in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
