Inter il centrocampo non decolla | ombre sui nuovi e un addio possibile a gennaio
All’inizio dell’estate nessuno avrebbe messo in discussione il centrocampo dell’Inter. Per qualità, profondità e assortimento sembrava il reparto più completo della rosa, quello su cui costruire una nuova stagione di dominio. E invece, a distanza di pochi mesi, proprio la zona nevralgica del campo è diventata motivo di interrogativi sempre più ingombranti. I titolari restano certezze consolidate – Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan – ma dietro di loro il rendimento delle alternative è lontano da ciò che ci si aspettava. Diouf, un investimento ancora senza risposte. L’operazione che ha portato Andy Diouf a Milano doveva rappresentare la chiusura intelligente di un mercato in cui l’obiettivo principale era stato Manu Koné. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
