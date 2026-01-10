Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria
Un terremoto di magnitudo 5,1 è stato registrato dall'Ingv al largo della Calabria, a sud-est di Capo Spartivento. L'evento sismico è avvenuto al largo della costa, senza segnalazioni immediate di danni o conseguenze significative. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione.
AGI - Un terremoto di magnitudo 5,1 eè stato registrato dall'Ingv al largo della Calabria, a sud-est di Capo Spartivento. L'epicentro è stato individuato a 64,8 chilometri di profondità nel Mar Ionio. La scossa è stata avvertita anche nel Ragusano "La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell'area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni". Lo dice, intervenendo a Rainews, Domenico Cottarella, direttore della Protezione civile in Calabria. 🔗 Leggi su Agi.it
