Sciopero a Saronno treni in ritardo anche in fascia di garanzia | disagi per studenti e lavoratori

A Saronno, gli scioperi hanno causato ingenti disagi ai pendolari, con treni in ritardo anche durante la fascia di garanzia tra le 6 e le 9. Studenti e lavoratori si sono trovati a fare i conti con disservizi, rendendo difficile la regolare mobilità mattutina e accentuando le difficoltà di chi dipende quotidianamente dal trasporto ferroviario.

Un'altra, l'ennesima, mattinata di difficoltà per i pendolari della stazione di Saronno, dove diversi treni in fascia di garanzia – quella tra le 6 e le 9, che dovrebbe assicurare il servizio anche in caso di sciopero – hanno accumulato ritardi significativi o sono stati parzialmente soppressi. Lo sciopero nazionale del settore pubblico e privato,

