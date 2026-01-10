Salta valvola, soda caustica sul viso di due operai.

Un incidente sul lavoro ha coinvolto due operai di 31 e 40 anni, colpiti da uno spruzzo di soda caustica dopo la rottura di una valvola. La pressione nel sistema ha causato la fuoriuscita improvvisa del liquido corrosivo, mettendo in pericolo la loro incolumità. Un episodio che evidenzia l'importanza delle misure di sicurezza e della corretta manutenzione negli ambienti industriali.

La pressione che aumenta, la valvola che si rompe, il tubo che cede. La soda caustica che scorreva nel condotto è esplosa in uno zampillo e ha investito in pieno due operai che si trovavano lì vicino, due colleghi di 31 anni il più giovane, di 40 il più grande. Hanno riportato ustioni in faccia. È successo ieri mattina a Cortenova, in Valsassina, nello stabilimento della Pfa, Srl della lavorazione dei metalli da 90 milioni di euro di fatturato, dove lavorano una novantina di persone. L’allarme è scattato poco dopo le 7. Dagli accertamenti risulta che avrebbero ceduto una valvola e i condotti in cui passa la soda caustica, una sostanza corrosiva utilizzata in alcuni processi produttivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

