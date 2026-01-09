Cortenova esplode un tubo dove scorre soda caustica | ustionati al volto due operai

Nella mattinata di oggi a Cortenova, in Valsassina, si è verificato un incidente sul lavoro presso un’azienda, dove un tubo contenente soda caustica è esploso, causando ustioni al volto a due operai. L’evento ha richiesto l’intervento dei soccorritori, e le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente.

Cortenova (Lecco), 9 gennaio 2026 – Infortunio sul lavoro nella prima mattinata di oggi (venerdì 9 gennaio 2026) a Cortenova, in Valsassina (provincia di Lecco). Due operai di 31 e 40 anni sono rimasti ustionati. Stando a quanto emerso un tubo in cui scorreva soda caustica è esploso e il liquido li ha investiti in pieno volto. CARDINI LECCO = AMBULANZA - ESPLOSIONE ALL' INTERNO DELL' EX FIOCCHI BOTTONI ( ORA PRYM FASHION ITALIA ) ALL' ANGOLO TRA VIA COL DI LANA E VIALE TURATI - CARDINI - 12-2-2016 I soccorsi. I due sono stati immediatamente soccorsi dai colleghi, addestrati per intervenire in simili situazioni, in attesa dell'intervento dei sanitari di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza).

