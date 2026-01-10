Rubano un estintore e lo svuotano imbrattando auto e arredi | identificati e denunciati tre adolescenti
Tre adolescenti sono stati identificati e denunciati dalla polizia locale di Falconara per aver rubato un estintore e utilizzato il contenuto per imbrattare auto e arredi nel centro storico di Castelferretti. L'episodio si è verificato nella notte tra il primo e il 2 novembre, causando danni e disagi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare eventuali complici.
FALCONARA MARITTIMA – Sono stati identificati dalla polizia locale di Falconara tre dei quattro ragazzini che nella notte tra il primo e il 2 novembre avevano creato scompiglio nel centro storico di Castelferretti: attorno alle 2 avevano svuotato un estintore nella piazza principale, imbrattando. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
