Rubano oltre 700 euro in aeroporto due ladri identificati e denunciati

Due individui sono stati identificati e denunciati dopo aver sottratto oltre 700 euro e beni personali a un passeggero all’interno dell’aeroporto “Bellini” di Catania. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, e le autorità hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. La vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali in ambienti affollati come gli aeroporti.

Una coppia di ladri ha rubato denaro e oggetti di valore ad un passeggero, all'interno dell'aeroporto "Bellini" di Catania. I due, un uomo di 35 anni e una donna di 33 anni, hanno agito in pochi istanti, sfruttando un momento di distrazione della vittima del furto che, nella fretta di dirigersi.

