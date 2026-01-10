Rosignano | Rifiuti alimentari abbandonati alla Mazzanta denunciato un 45enne

A Rosignano, nella zona della Mazzanta, un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri del nucleo forestale di Cecina per aver abbandonato rifiuti alimentari. L'intervento ha portato al riconoscimento e alla segnalazione dell’individuo, contribuendo alla tutela dell’ambiente locale e alla prevenzione di comportamenti dannosi per il territorio.

Un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri del nucleo forestale di Cecina per abbandono di rifiuti. Gli uomini dell'Arma, infatti, nell'ambito di attività di controllo del territorio durante un servizio di vigilanza ambientale, hanno trovato una notevole quantità di rifiuti in zona. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Rifiuti speciali abbandonati: denunciato titolare di azienda zootecnica Leggi anche: Oltre 900 metri cubi di rifiuti pericolosi abbandonati e bruciati in una discarica abusiva: 42enne denunciato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rifiuti abbandonati, la buona notizia. Aumentano i controlli, ma calano le multe - 200 sanzione elevate dagli ispettori ambientali di Alia Plures Firenze, 14 agosto 2025 - lanazione.it Casale Marittimo Comune Di Casale Marittimo TARIP: un nuovo passo in avanti! Grazie alla tariffa puntuale, la raccolta dei rifiuti a Casale Marittimo è sempre più efficiente e sostenibile: la raccolta differenziata ha superato il 79% e il rifiuto urbano residu - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.