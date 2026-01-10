Rooney vede suo fratello e si commuove in diretta tv | ha appena scritto la storia del calcio

Durante una diretta TV, Wayne Rooney si è emozionato nel vedere suo fratello John vincere una storica partita di FA Cup. Le lacrime sul suo volto testimoniano l’importanza di questo momento, che ha scritto un nuovo capitolo nella storia del calcio. L’intervista successiva ha reso ancora più evidente il legame affettivo tra i due, sottolineando come lo sport possa unire e commuovere in modo autentico.

Wayne Rooney in lacrime: suo fratello John guida i dilettanti del Macclesfield all'impresa in FA Cup contro il Crystal Palace campione in carica - Wayne Rooney è scoppiato in lacrime mentre commentava per la BBC, vedendo suo fratello John ottenere il risultato più sorprendente nella storia della FA Cup. msn.com

La FA Cup ha la sua prima Cenerentola: è il Macclesfield, squadra di sesta serie che fa fuori il Crystal Palace al 3° turno, firmando una delle sorprese più clamorose di sempre Guidata dal fratello minore di Wayne Rooney, John, alla prima esperienza d - facebook.com facebook

È John Rooney l’allenatore del Macclesfield: nato nel 1990, il fratello minore di Wayne ha iniziato ad allenare pochi mesi fa, proprio nella squadra in cui aveva debuttato durante la carriera da giocatore. dopo pochi mesi ha eliminato il Crystal Palace campione x.com

