Montalbano detta il suo penultimo romanzo | la storia del libro che Camilleri non ha scritto
La rete di protezione è la penultima tappa del viaggio televisivo dedicato al Commissario Montalbano per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri. Un appuntamento che segna l’avvicinarsi della fine di un ciclo di repliche che da settembre accompagna gli spettatori nel mondo di Vigata, tra misteri da risolvere e quella Sicilia che è diventata casa per milioni di italiani. La rete di protezione ha una storia particolare che la rende ancora più preziosa. Pubblicato da Sellerio nel 2017, è il primo romanzo della saga che Camilleri non ha scritto di suo pugno ma sotto dettatura, già provato dall’abbassamento della vista e dalla malattia. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Argomenti simili trattati di recente
Osservatorio Oggi. . Chiesa gremita ieri, martedì 28 ottobre, a Montalbano per celebrare il centesimo compleanno di Palma Miccoli, conosciuta e amata da tutti come "Zia Palma". Nata il 28 ottobre 1925, è ora l'unica centenaria vivente della comunità di Montal - facebook.com Vai su Facebook
Stasera in tv il penultimo Montalbano della nostra vita: trama di La rete di protezione, da un libro speciale - La penultima puntata di Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti oggi in tv è tratto da un romanzo speciale per i lettori di Camilleri. Segnala msn.com
Il commissario Montalbano - La rete di protezione, l'episodio più triste: Salvo invecchia nella storia non scritta da Andrea Camilleri - L’appuntamento è per questa sera in una puntata che vedrà l’iconico Salvo alle prese con due misteri e una sola verità: cosa vedremo. Segnala libero.it
Un cold case e il cyberbullismo: stasera in tv “La rete di protezione”, il penultimo caso di Montalbano - un film svedese: quanto è bizzarro il penultimo caso di Montalbano. Si legge su msn.com