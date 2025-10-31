Montalbano detta il suo penultimo romanzo | la storia del libro che Camilleri non ha scritto

La rete di protezione è la penultima tappa del viaggio televisivo dedicato al Commissario Montalbano per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri. Un appuntamento che segna l’avvicinarsi della fine di un ciclo di repliche che da settembre accompagna gli spettatori nel mondo di Vigata, tra misteri da risolvere e quella Sicilia che è diventata casa per milioni di italiani. La rete di protezione ha una storia particolare che la rende ancora più preziosa. Pubblicato da Sellerio nel 2017, è il primo romanzo della saga che Camilleri non ha scritto di suo pugno ma sotto dettatura, già provato dall’abbassamento della vista e dalla malattia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

