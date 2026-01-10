Nella giornata di ieri, un giovane di 18 anni è stato arrestato a Roma, nel quartiere Trieste, dopo aver tentato di entrare in un’abitazione di via Valsassina. L’individuo ha danneggiato la porta d’ingresso con un coltello a serramanico, causando un tentativo di intrusioni. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi.

Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, un giovane ha tentato di forzare l’ingresso di un’abitazione situata in un condominio di via Valsassina, nel quartiere Trieste di Roma, danneggiando la porta d’ingresso con un coltello a serramanico. L’episodio ha suscitato l’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati da una segnalazione pervenuta al numero d’emergenza 112. Giunti sul luogo, i militari hanno sorpreso il giovane mentre era intento a forzare l’accesso all’appartamento, e sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo senza ulteriori incidenti. Contattata la proprietaria dell’immobile, una donna di 44 anni residente a Roma, è emerso che la vittima aveva già denunciato di essere stata oggetto, a partire dallo scorso mese di novembre, di ripetute condotte persecutorie da parte del giovane, che risiedeva nello stesso stabile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tenta di entrare in casa di una donna con un coltello, arrestato 18enne

