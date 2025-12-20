Tragedia sfiorata a Milano litiga con una donna e tenta di ucciderla investendola | arrestato
A Milano un uomo di 25 anni ha investito una donna dopo un litigio avvenuto in una stanza d'albergo. La polizia lo ha rintracciato e arrestato L'articolo Tragedia sfiorata a Milano, litiga con una donna e tenta di ucciderla investendola: arrestato proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
