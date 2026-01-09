Stalking e revenge porn | 21enne arrestato
Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bologna con l'accusa di stalking e revenge porn, dopo aver perseguitato e diffuso immagini intime della ex fidanzata. L'operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell'ordine per contrastare fenomeni di violenza digitale e tutela delle vittime.
Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri di Bologna per i reati di stalking e revenge porn nei confronti della ex fidanzata, una giovane residente nella provincia di Bologna.Secondo quanto riporta FerraraToday, il 21enne è stato arrestato a Goro, Comune della provincia estense, nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Ventunenne arrestato a Goro per stalking e revenge porn: oppone resistenza all’arresto e ferisce quattro carabinieri. Ora è in carcere a Ferrara. - facebook.com facebook
