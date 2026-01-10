Referendum | Cgil e centrosinistra per il No campagna casa per casa

Cgil e leader del centrosinistra promuovono una campagna porta a porta per il No al referendum, sostenendo che la separazione delle carriere non apporta benefici e serve principalmente al governo. La posizione, condivisa da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di attuale discussione politica e sociale.

AGI - La separazione delle carriere non serve a nessuno se non al governo. Il 'leit motiv' della campagna per il No al referendum lo coniano i leader delle opposizioni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, oggi assieme al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L'occasione è la presentazione del comitato per il No presieduto da Giovanni Bachelet. In sala al Centro Congressi Frentani, oltre ai rappresentanti delle associazioni della società civile, erano presenti parlamentari di diversi schieramenti, sindaci e amministratori locali. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha definito la riforma "sbagliata, pericolosa e anche mistificante". 🔗 Leggi su Agi.it

