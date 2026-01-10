Rapine al winter park | fermati due giovani

Due giovani di 19 anni, entrambi originari della Tunisia, sono stati arrestati dai carabinieri di Genova in relazione a una rapina e una tentata rapina avvenute al Winter Park. I due sono stati portati nel carcere di Marassi. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi e chiarire i dettagli dell’accaduto.

Due 19enni originari della Tunisia sono stati arrestati dai carabinieri e portati nel carcere di Marassi perché accusati di essere i responsabili di una rapina e una tentata rapina al winter park di Genova. Rapine al luna parkI fatti risalgono allo scorso 6 dicembre e sono avvenuti nell'area di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

