Milano rapine violente in metro | fermati 5 giovani

La Polizia di Milano ha arrestato cinque giovani egiziani accusati di rapinare e picchiare passeggeri della metro in azioni rapidissime. Il gruppo era coposto da tre 22enni, un 15enne e un 20enne. Uno degli arrestati era già stato fermato dieci giorni prima per un colpo a Caiazzo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, rapine violente in metro: fermati 5 giovani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scippi in metropolitana a Milano: la polizia ha arrestato 5 giovani per una serie di rapine e furti con strappo. - facebook.com Vai su Facebook

Milano, rapine nella movida: quattro ragazze aggrediscono un 15enne e picchiano un agente di Polizia. Fermati 9 giovanissimi Vai su X

Milano, rapine violente in metro: fermati 5 giovani - La Polizia di Milano ha arrestato cinque giovani egiziani accusati di rapinare e picchiare passeggeri della metro in azioni rapidissime. tg24.sky.it scrive

Rapine a calci e pugni in metro in 2 minuti: 5 arresti (e il trucco delle scarpe) - Sono tutti giovanissimi i ragazzi arrestati dalla polizia e ora in carcere: dove e come colpivano. Scrive milanotoday.it

Furti e rapine in metropolitana: arrestati 5 giovani. La gang ripresa dalle telecamere - Indagine della Polizia di Stato di Milano, blitz rapidi e violenti ai danni dei passeggeri. Segnala msn.com

Violento assalto con lo spray urticante in metro: tre rapinatori incastrati dai video e dai tabulati - La vittima, un turista francese, ha riportato 10 giorni di prognosi: i membri del branco sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato ... Scrive milanotoday.it

Milano, botte ai pendolari nelle stazioni per rapinarli delle collane: cinque in arresto - Quattro maggiorenni e un minorenne sono accusati di aggressioni e rapine sia nelle stazioni ferroviarie che de metrò: in zona Greco PIrelli un ventenne li aveva inseguiti e aveva avuto una prognosi di ... Scrive milano.corriere.it

Rapine su bus e metro, a Milano arrestato diciottenne - Grazie alle telecamere e anche agli acquisti che ha fatto usando la carta di credito di una delle sue vittime, un ucraino di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia a Milano con l'accusa di aver ... Scrive ansa.it