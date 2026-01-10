Raffaella Fico oggi a Verissimo il dramma per la perdita del bambino

Oggi Raffaella Fico sarà ospite a Verissimo, dove discuterà del dolore legato alla perdita del suo bambino. L'intervista offre uno sguardo sincero sulla sua esperienza personale, affrontando un tema delicato con sobrietà e rispetto. La sua presenza in trasmissione invita alla riflessione e alla comprensione di un momento difficile, condividendo un messaggio di forza e di speranza.

(Adnkronos) – Raffaella Fico sarà tra gli ospiti di oggi, sabato 10 gennaio, della puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la modella parlerà del momento particolarmente difficile che sta vivendo insieme al compagno Armando Izzo. La coppia, che aspettava un figlio da 5 mesi, ha annunciato lo scorso 15 dicembre la perdita del .

