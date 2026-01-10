Qui per fare il bene di Montegranaro
La seduta consiliare di oggi ha avuto come unico punto la surroga del dimissionario Aronne Perugini, sostituito da Maria Ercolani, seconda dei non eletti di Avanti Montegranaro. La presenza di questa surroga si inserisce nel normale funzionamento dell’amministrazione comunale, garantendo la continuità degli incarichi e il rispetto delle procedure previste dalla legge.
Una seduta consiliare convocata solo per la surroga del dimissionario Aronne Perugini, il cui scranno è stato occupato da Maria Ercolani, seconda dei non eletti di Avanti Montegranaro (Laura Latini non ha accettato la surroga). Ad accogliere l’ingresso in consiglio della neo consigliera, nonché segretaria del circolo locale del Pd, è stata Ediana Mancini, capogruppo di Avanti Montegranaro (e sindaca durante la prima, breve esperienza in consiglio della Ercolani) che, oltre ad evidenziare le doti politiche, umane e caratteriali della nuova entrata, ha speso parole di stima per il dimissionario Perugini: "Sostituiamo una figura preziosa per la comunità, uno dei migliori amministratori che la città abbia mai avuto, che ringrazio per il lavoro svolto, per gli anni di battaglie politiche comuni, sicura che potrà continuare a dare un contributo pur avendo fatto un passo indietro, o di lato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
