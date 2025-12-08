Elmas | In campo posso fare tutto in questo momento serve fare il mediano e penso di aver risposto bene
Eljif Elmas, centrocampista del Napol i, è stato intervistato da Dazn al termine della gara vinta per 2-1 sulla Juventus: Le parole di Elmas. «In campo posso fare tutto, in questo momento serve fare il mediano e penso di aver risposto bene. L’importante è che abbia vinto la squadra, se serve qualcos’altro ci provo». Come ti sei trovato in questo ruolo? «Giocare con McTominay è stato bello, lui è un po’ più offensivo e io ho cercato di coprirlo. Per giocare in questa posizione devi essere intelligente, altrimenti non riesci a coprire tutto». Vi aspettavate una Juventus schierata così? «Abbiamo preparato la partita come se giocassero con una punta, ma il mister ci ha detto di andare a prenderli e abbiamo ottenuto questi tre punti importanti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
