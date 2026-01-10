Quella donna parla male di me Lui la perseguita per mesi e prova a entrare nella sua abitazione
Un giovane di 18 anni, ossessionato dall’idea che una vicina parlasse male di lui, ha tentato di entrare nella sua abitazione nel quartiere Trieste. La situazione ha generato tensione e paura tra i residenti, dopo che l’uomo ha cercato di sfondare la porta con un coltello a serramanico. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza del palazzo.
Paura ieri pomeriggio in un palazzo del quartiere Trieste: un 18enne peruviano, ossessionato dall’idea che una vicina parlasse male di lui, ha tentato di sfondare la porta del suo appartamento con un coltello a serramanico. L’allarme è scattato intorno alle 17: una chiamata al 112 ha portato sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it
