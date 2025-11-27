Stalker perseguita e minaccia di morte la ex a Bergamo | calci e pugni per la donna 2 mesi di prognosi

Notizie.virgilio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Bergamo per stalking e maltrattamenti in famiglia dopo mesi di persecuzioni e violenze contro l’ex compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

stalker perseguita e minaccia di morte la ex a bergamo calci e pugni per la donna 2 mesi di prognosi

© Notizie.virgilio.it - Stalker perseguita e minaccia di morte la ex a Bergamo: calci e pugni, per la donna 2 mesi di prognosi

Scopri altri approfondimenti

stalker perseguita minaccia morteStalker perseguita e minaccia di morte la ex a Bergamo: calci e pugni, per la donna 2 mesi di prognosi - Un uomo è stato arrestato a Bergamo per stalking e maltrattamenti in famiglia dopo mesi di persecuzioni e violenze contro l’ex compagna. Si legge su virgilio.it

Simona Ventura e Giovanni Terzi minacciati di morte: “Denunciato”. L’appello - Centinaia i messaggi ricevuti nel corso del tempo, tra minacce e insulti: più volte la coppia, che è ... dilei.it scrive

stalker perseguita minaccia morteStalker se ne frega del divieto e perseguita l’ex: arrestato a Verona - Stalker di Verona, malgrado il braccialetto elettronico, violava continuamente il divieto di avvicinamento alla ex: ora è in carcere ... Da veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Stalker Perseguita Minaccia Morte