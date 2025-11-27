Stalker perseguita e minaccia di morte la ex a Bergamo | calci e pugni per la donna 2 mesi di prognosi

Un uomo è stato arrestato a Bergamo per stalking e maltrattamenti in famiglia dopo mesi di persecuzioni e violenze contro l’ex compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Stalker perseguita e minaccia di morte la ex a Bergamo: calci e pugni, per la donna 2 mesi di prognosi

