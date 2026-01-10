Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz nell’esibizione di oggi a Seul? Le possibili cifre

Oggi, sabato 10 gennaio alle 08.00 italiane, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno a Seoul in un match di esibizione. Oltre agli aspetti sportivi, si discute spesso delle cifre che i due tennisti potrebbero guadagnare da questa partita. In questa analisi, verranno esplorate le possibili entrate derivanti dall'incontro, considerando fattori come premi, sponsorizzazioni e accordi commerciali.

Oggi sabato 10 gennaio (ore 08.00 italiane) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno a Seoul (Corea del Sud) in un attesissimo testa a testa che permetterà di scaldare i motori in vista del vero avvio della stagione. Si tratta di un incontro di esibizione che per entrambi i giocatori rappresenterà l’esordio stagionale per entrambi i giocatori, attesi il 14 gennaio dal Million Dollar One Point Slam (si giocano incontri di un punto secco con la presenza di amatori) e poi dagli Australian Open, che scatteranno il 18 gennaio. Nuovo testa a testa tra il numero 2 del ranking ATP e il numero 1 del mondo a due mesi di distanza dall’atto conclusivo delle ATP Finals vinto dall’azzurro, che in precedenza ebbe la meglio anche al Six Kings Slam (evento di esibizione con un montepremi per il vincitore pari a sei milioni di dollari statunitensi). 🔗 Leggi su Oasport.it

