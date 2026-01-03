Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz nelle esibizioni? Le cifre all’orizzonte ma il contatore scatterà più tardi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a una settimana intensa di esibizioni, tra incontri a Seoul e eventi a Melbourne, in vista delle principali competizioni della stagione. Le cifre dei loro guadagni derivanti da queste esibizioni sono ancora in fase di definizione, ma si prevede che i compensi aumenteranno con il proseguire degli impegni e le sfide ufficiali. Il contatore delle entrate scatterà più avanti, al momento ancora si attendono dettagli ufficiali.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono attesi da una ricchissima settimana di esibizioni: il 10 gennaio si affronteranno a Seoul (Corea del Sud) in un attesissimo testa a testa che permetterà di scaldare i motori in vista del vero avvio della stagione, il 14 gennaio prenderanno parte alla grande novità del Million Dollar One Point Slam (si giocano incontri di un punto secco con la presenza di amatori) e, sempre nell’ambito dell’ Australian Open Opening Week a Melbourne, ci sarà spazio per altri match (ad esempio l’azzurro incrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime il 16 gennaio). Queste competizioni serviranno ad affinare la preparazione in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 18 gennaio sul cemento di Melbourne e dove i due grandi rivali potrebbero affrontarsi nella finale in programma domenica 1° febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

