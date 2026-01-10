Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? Doppio sorpasso e storico approdo in top5!

Lorenzo Musetti ha conquistato una posizione importante nel ranking ATP, passando dalla posizione attuale alla top 5 mondiale. Con questo risultato, il tennista toscano registra un doppio sorpasso e raggiunge il suo miglior piazzamento di sempre. L’aggiornamento della classifica è previsto per lunedì 12 gennaio, momento in cui Musetti entrerà ufficialmente nel ristretto gruppo dei primi cinque giocatori del mondo.

Lorenzo Musetti ha raggiunto il punto più alto della sua giovane carriera, entrando nella top-5 del ranking ATP: lunedì 12 gennaio, quando verrà aggiornata la classifica internazionale, il toscano sarà i l nuovo numero 5 del mondo. Il 23enne si è regalato questo riscontro grazie alla finale raggiunta nel torneo ATP 250 di Hong Kong: dopo aver regolato l'argentino Tomas Martin Etcheverry e il padrone di casa Coleman Wong, l'azzurro ha sconfitto il russo Andrey Rublev in rimonta ed è così diventato il terzo italiano a rientrare tra i magnifici cinque da quando esiste la graduatoria computerizzata.

