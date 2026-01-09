Lorenzo Musetti sorpassa Auger-Aliassime nel ranking ATP! Top5 ad un passo | le proiezioni a Hong Kong

Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria importante ai quarti dell’ATP 250 di Hong Kong, superando Chak Lam Coleman Wong con due set a zero. Con questa prestazione, l’italiano si avvicina al suo primo piazzamento tra i primi cinque del ranking ATP, segnando un passo significativo nella sua carriera. La semifinale rappresenta un risultato rilevante nel percorso di Musetti verso obiettivi sempre più ambiziosi nel circuito professionistico.

Lorenzo Musetti ha staccato il pass per la prima semifinale del suo 2026. Superando Chak Lam Coleman Wong con un doppio 6-4 nei quarti dell’ATP 250 di Hong Kong, l’azzurro ha compiuto un passo rilevante non solo all’interno del torneo asiatico. Il successo, infatti, produce effetti immediati anche sulla classifica mondiale. Grazie a questa vittoria, Musetti ha operato il sorpasso ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime. Complice quanto sta accadendo in United Cup, il tennista di Montreal ha perso i 200 punti conquistati nell’edizione 2025 della competizione a squadre. L’affermazione odierna ha così proiettato il toscano al numero 6 del ranking ATP con 4040 punti, contro i 3990 del canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it

