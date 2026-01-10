Provò a violentare una donna in aereo | 45enne condannato
Un uomo di 45 anni è stato condannato in Scozia per aver tentato di aggredire una donna durante un volo da Napoli a Edimburgo, avvenuto il 13 maggio scorso. La sentenza segue un processo che ha accertato la sua responsabilità in un episodio di tentata violenza sessuale a bordo dell’aereo.
Un italiano di 45 anni è stato giudicato colpevole da un tribunale scozzese per tentata violenza sessuale nei confronti di una passeggera che volava con lui da Napoli a Edimburgo lo scorso 13 maggio. Lo riportano i media del Regno Unito, secondo cui l'uomo si era spostato sull'aereo vicino alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
