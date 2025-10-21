Donna picchiata e segregata in cantina 45enne condannato
Segregata in cantina, maltrattata per anni da quello che era il compagno-padrone. Questo quanto subito da una donna di 38 anni. L'aguzzino, un 45enne, è stato condannato a quattro anni e sei mesi. Condannato compagno-padroneLa decisione è stata pronunciata da Elena Scozzarella, giudice. 🔗 Leggi su Romatoday.it
