Provinciali domani urne aperte dalle 8 alle 20
Domani, domenica 11 gennaio, gli amministratori locali di Salerno sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio provinciale. Dalle ore 8 alle 20, sindaci e consiglieri comunali voteranno per scegliere i propri rappresentanti. Sono 2.023 le persone coinvolte in questa consultazione, che rappresenta un momento importante per l’amministrazione locale e il territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti Sono 2.023 gli amministratori locali, tra sindaci ed e i consiglieri comunali, che domani, domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 20, sono chiamati a votare per il per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Si tratta di elezioni di secondo livello e, infatti, al seggio costituito presso la sede di palazzo Sant’Agostino, sede dell’Ente Provincia, potranno recarsi solo gli amministratori dei Comuni del Salernitano. Non si vota per il presidente della Provincia, che resta l’attuale sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Sei le liste in campo per eleggere 16 consiglieri: A Testa Alta,la lista collegata all’ex governatore Vincenzo De Luca, che già in occasione delle ultime elezioni regionali ha sostituito la lista Campania libera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Elezioni provinciali a Salerno: si scalda il motore in vista dell'11 gennaio
