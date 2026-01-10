Provinciali domani urne aperte dalle 8 alle 20

Domani, domenica 11 gennaio, gli amministratori locali di Salerno sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio provinciale. Dalle ore 8 alle 20, sindaci e consiglieri comunali voteranno per scegliere i propri rappresentanti. Sono 2.023 le persone coinvolte in questa consultazione, che rappresenta un momento importante per l’amministrazione locale e il territorio.

